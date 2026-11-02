Vor einhalb Wochen hatten zwei Angreifer aus Hebron zwei israelische Soldaten getötet und drei weitere verletzt. Auch die beiden mutmaßlich palästinensischen Angreifer wurden getötet. Israels Militär begann daraufhin nach eigenen Angaben einen Anti-Terror-Einsatz, bei dem die Stadt dem Bürgermeister zufolge abgeriegelt wurde.<BR \/><BR \/>Ein israelischer Armeesprecher teilte nach der umstrittenen Großoffensive im besetzten Westjordanland mit: Die Soldaten seien am Montagmorgen „nach Abschluss aller operativen Aktivitäten“ abgezogen worden. Es seien „vier Waffen, mehrere schusssichere Westen und weitere militärische Ausrüstung“ gefunden worden. Andere „Anti-Terror-Einsätze“ in dem palästinensischen Gebiet würden fortgesetzt.<BR \/><BR \/>Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten, wie Bewohner nach dem Abzug des Militärs in ihre Häuser zurückkehrten. An den Hauseingängen hatten israelische Soldaten schwarze oder rote Kreuze aufgemalt, um zu markieren, dass ein Gebäude durchsucht worden war. In vielen Wohnungen herrschte nach den Durchsuchungen Verwüstung: Möbel waren umgestürzt, Matratzen waren umgedreht, auf dem Boden lagen verstreute Kleidung und Spielzeug.<BR \/><BR \/>Das UNO-Nothilfebüro OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) erklärte, dass bei dem Einsatz mehr als 3.000 Menschen vertrieben und auch Wohnhäuser und Geschäfte zerstört worden seien. Die meisten der Betroffenen seien bei Verwandten untergekommen. Teils nutzten Soldaten nach UNO-Angaben auch Wohnhäuser als Militärposten. Unter den Vertriebenen waren rund 500 Familien mit vielen Kleinkindern. UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk hatte vor einer möglichen „ethnischen Säuberung“ gewarnt. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte am 23. Oktober - wenige Tage vor der Parlamentswahl in Israel - einen groß angelegten Militäreinsatz im Westjordanland angeordnet.<BR \/><BR \/>Angeordnet hatte den groß angelegten Militäreinsatz der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu am 23. Oktober - wenige Tage vor der Parlamentswahl in Israel. Betroffen davon war insbesondere der Stadtteil, aus dem die beiden Angreifer stammten. Die Wohnungen der Angreifer wurden durch Sprengungen zerstört, wie ein AFP-Reporter vor Ort berichtete. Der Anrainer Muhannad al-Tamimi sagte AFP, rund 20 israelische Soldaten hätten zu Beginn des Militäreinsatzes die Tür zu seiner Wohnung aufgesprengt. „Sie haben mich angegriffen, eine Waffe auf den Kopf meiner Frau gerichtet, die Kinder verängstigt und meine Tochter getreten.“ Abgesehen von den durch die Soldaten angerichteten Schäden in seiner Wohnung seien mehrere tausend Dollar verschwunden.<BR \/><BR \/>Der Einsatz hat nach palästinensischen Angaben schwere Folgen für die Wirtschaft. Bürgermeister Yousef al-Jabari sprach von täglichen Verlusten in Höhe von umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro. Unternehmen könnten wegen des Einsatzes keine Rohstoffe mehr beziehen oder Waren ausliefern und Beschäftigte ihre Arbeitsstätten nicht mehr erreichen.<BR \/><BR \/>Direkte Folgen gab es auch für Tausende Schüler und Studenten: Dem UNO-Kinderhilfswerk UNICEF zufolge wechselten 250.000 von ihnen in fast 700 Bildungseinrichtungen aus Sicherheitsgründen in den Distanzunterricht.<BR \/><BR \/>Israel hält das Westjordanland seit dem Sechstagekrieg im Jahr 1967 besetzt. Dort leben etwa drei Millionen Palästinenser und mehr als 500.000 israelische Siedler, deren Siedlungen nach dem Völkerrecht illegal sind. Zuletzt hatten Siedlerangriffe auf palästinensische Olivenbauern die Spannungen im Westjordanland verschärft. Grundsätzlich hat die Gewalt im Westjordanland seit dem Hamas-Angriff auf Israel vom 7. Oktober 2023 deutlich zugenommen.<BR \/><BR \/>Der jordanische König Abdullah II. mahnte am Montag, die Palästinenser bräuchten eine Heimat. „Es kann in unserer Region weder Sicherheit noch Stabilität geben, wenn das Recht der Palästinenser auf ihre Heimat nicht respektiert wird“, sagte der König vor dem jordanischen Parlament. „Israels expansionistische Ambitionen sind nach wie vor die größte Bedrohung für die Zukunft und Hoffnungen der Region.“ Das an Israel angrenzende Jordanien macht sich seit langer Zeit für eine Zweistaatenlösung im Nahost-Konflikt stark.