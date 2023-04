Israelischer Gegenschlag auf Ziele im Libanon

Das waren so viele wie seit 2006 nicht mehr. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte am Abend ein hartes Vorgehen angedroht. An der Grenze zum Libanon kommt es immer wieder zu Spannungen. Die beiden Nachbarländer befinden sich offiziell im Kriegszustand.Zunächst hatte Israels Armee in der Nacht auf Freitag Ziele im Gazastreifen angegriffen. Im israelischen Grenzgebiet zum Gazastreifen sei unterdessen Raketenalarm ausgelöst worden, teilte die Armee weiter mit. Palästinensische Augenzeugen sagten, nach den israelischen Bombardements seien Geschosse und Raketen aus dem Gazastreifen auf Südisrael abgefeuert worden. Welche militante Gruppe hinter den Angriffen steckte, war zunächst unklar.Der Eskalation vorausgegangen waren Zusammenstöße der israelischen Polizei mit Palästinensern auf dem Tempelberg in Jerusalem. Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Er ist aber auch Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen. Auf dem Gelände um die Moschee kommt es immer wieder zu gewalttätigen Konfrontationen.