Israels Verteidigungsminister Israel Katz bekräftigte, die Pläne für eine Bodenoffensive auf Gaza-Stadt voranzutreiben. Die israelische Regierung bezeichnet die Stadt als letzte Bastion der militanten Palästinenser-Organisation Hamas.<BR \/><BR \/>Auch in der wenige Kilometer weiter nördlich gelegenen Stadt Jabalia wurden Augenzeugen zufolge Häuser zerstört. Das israelische Militär teilte mit, die Streitkräfte seien in den vergangenen Tagen in das Gebiet von Jabalia zurückgekehrt, um dort Tunnel von Extremisten zu zerstören und die Kontrolle der Armee zu festigen.<BR \/><BR \/>Die nächtlichen Explosionen lösten Panik aus und veranlassten einige Familien zur Flucht. „Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft ich mit meiner Frau und meinen drei Töchtern mein Haus in Gaza-Stadt verlassen musste“, sagte der 40-jährige Mohammad der Nachrichtenagentur Reuters.<BR \/><BR \/>Israel hat den Plan zur Einnahme von Gaza-Stadt im Juli beschlossen. Es wird jedoch erwartet, dass es noch einige Wochen dauert, bis die Bodenoffensive wirklich beginnt, was den Vermittlern Ägypten und Katar Raum für weitere Verhandlungen über eine Waffenruhe lässt.