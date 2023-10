Israels Armee greift weiter Hamas-Ziele im Gazastreifen an

Kampfflugzeuge griffen zahlreiche Stellungen der Islamisten in der gesamten K√ľstenenklave an, wie das israelische Milit√§r in der Fr√ľh auf Telegram bekannt gab. Pal√§stinensische Medien berichteten von Toten und Verletzten bei Luftangriffen im Norden des Gazastreifens in der Nacht und Samstagfr√ľh.Zu den Zielen der Angriffe geh√∂rten laut israelischer Armee Kommandozentralen, Abschussrampen f√ľr Panzerabwehrraketen und strategische Infrastruktur der Hamas, die f√ľr Terrorzwecke genutzt werde. Auch Scharfsch√ľtzen- und Beobachtungsposten der Hamas, die sich in mehrst√∂ckigen Geb√§uden bef√§nden, seien bombardiert worden.Laut pal√§stinensischen Medien seien bei den n√§chtlichen Angriffen in Jabalia im Norden des K√ľstengebiets mindestens 19 Menschen get√∂tet worden. Samstagfr√ľh seien zudem bei israelischen Luftangriffen ebenfalls im Norden des Gazastreifens 6 H√§user getroffen und mindestens 8 Pal√§stinenser get√∂tet worden. Weitere 45 wurden demnach verletzt. Vom israelischen Milit√§r gab es zun√§chst keine Stellungnahme zu diesen Berichten.