In der Nacht hätten israelische Soldaten eine „gewaltige Explosion“ in Nähe von Khiam ausgelöst, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Zudem habe Israel mehrere Orte im Süden bombardiert und mit Bulldozern Straßen im Süden zerstört. Über der Hauptstadt Beirut wurden am Mittwoch erneut israelische Drohnen gesichtet. Von Israels Armee gab es zunächst keine Angaben.<BR \/><BR \/>Die Berichte kommen parallel zu laufenden Verhandlungen Israels mit dem Libanon in Rom, die heute fortgesetzt wurden. Bei den Gesprächen unter US-Vermittlung geht es um die Umsetzung eines Rahmenabkommens, mit dem der Krieg Israels mit der Hisbollah beendet werden soll. Die Miliz lehnt die Gespräche ab und nimmt nicht teil.<BR \/><BR \/>Bei den Gesprächen zwischen israelischen und libanesischen Regierungsvertretern hat es unterdessen nach libanesischen Angaben Fortschritte gegeben. Aus Regierungskreisen hieß es am Mittwoch, es habe „sichtbare Fortschritte“ bei der Festlegung von Gebieten für zwei sogenannte Pilotzonen gegeben. Das berichteten auch libanesische Medien. Am Freitag sollten weitere Gespräche auf militärischer Ebene zur genauen Umsetzung folgen. Sie könnten den Kreisen zufolge online stattfinden.