Die Hitzewelle in Italien bringt das Gesundheitssystem zunehmend an ihre Belastungsgrenze. Während Temperaturen landesweit weiter hoch bleiben, bereitet sich das Gesundheitsministerium mit neuen Notfallmaßnahmen auf eine mögliche Zuspitzung der Lage vor. So hat Gesundheitsministerium eine Reihe neuer Maßnahmen und Empfehlungen für Krankenhäuser, Hausärzte und Großveranstaltungen erlassen. Ziel ist es, die Belastung durch extreme Temperaturen zu reduzieren und besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen.<BR \/><BR \/>In einer neu veröffentlichten Richtlinie wird Krankenhäusern empfohlen, dass die Notaufnahmen durch ein spezielles Triage-System eine zeitnahe Behandlung von Dehydrierung, Hitzeschäden gewährleisten und unnötige Hospitalisierungen vermeiden, um die vulnerablen Gruppen (ältere Menschen, Kinder, chronisch Kranke und sozial benachteiligte<BR \/>Personen) zu schützen. Mit Blick auf Großevents wie Freilichtkonzerte hat das Ministerium unter Leitung von Gesundheitsminister Orazio Schillaci zusätzliche Vorsorgemaßnahmen angekündigt. <BR \/><BR \/>Diese gelten nicht nur für einzelne Konzerte, sondern für alle großen Veranstaltungen in der aktuellen Hitzeperiode. Seit dem 22. Juni ist außerdem eine kostenlose telefonische Hitzeschutz-Hotline unter der Nummer 1500 aktiv, die bislang rund 300 Anrufe verzeichnete. Das Gesundheitsministerium betont schließlich in einem Maßnahmenkatalog für die Bevölkerung erneut grundlegende Verhaltensregeln wie ausreichendes Trinken, das Meiden direkter Sonne in den heißesten Stunden sowie besondere Vorsicht bei älteren und vorerkrankten Menschen.<BR \/><BR \/>Nach ersten Daten zur Sterblichkeit gibt es bislang keinen klar erkennbaren Anstieg der Todesfälle infolge der Hitze. Die Behörden betonen jedoch, dass objektive Auswertungen erst am Ende des Sommers möglich sein werden. Gleichzeitig wird die Entwicklung weiter streng überwacht.<BR \/><BR \/>Parallel dazu wird die Informationskampagne verstärkt. In einer neu veröffentlichten Rundverfügung wird unter anderem der Ausbau des lokalen Versorgungsnetzes über Gesundheitsbezirke und sogenannte „Casa della Comunità“ vorgesehen, in enger Zusammenarbeit mit Hausärzten und Arbeitsmedizinern. Ziel ist eine bessere Überwachung besonders gefährdeter Menschen im Alltag sowie am Arbeitsplatz.<BR \/><BR \/>Die anhaltende Hitzewelle zunehmend zu Einschränkungen im öffentlichen Leben. In Palermo wurden wegen der extremen Temperaturen die Gerichtstermine bis zum 29. Juni ausgesetzt. Die hohen Temperaturen wirken sich auch auf den Kulturbetrieb aus. <BR \/><BR \/>Der dritte und vierte Stock des Hauses von Julia („Casa di Giulietta“) im Zentrum von Verona sind am Freitag für Besucher geschlossen, um die Auswirkungen der extremen Temperaturen auf Besucher und Personal zu begrenzen. In den Uffizien in Florenz hat sich die Situation nach Verbesserungen am Klimaanlagesystem entspannt; die Ticketverkaufsstellen wurden wieder geöffnet. Zuvor hatte es wegen der Hitzebelastung Einschränkungen gegeben.