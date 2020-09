Italien bekundet nach Attacke in Paris Solidarität

Er bezeichnete die Tat auf Twitter am Freitag als „feigen Angriff“. Weiter schrieb der Premier aus Rom: „Wir fühlen uns dem französischen Volk nahe und verfolgen die Entwicklung der Situation mit Besorgnis.“Italien stehe an der Seite derer, die alle Formen der Gewalt bekämpften. Bei der Attacke am Freitagmittag hatte es Verletzte gegeben. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt.

apa/stol