Italien beruft G7-Treffen nach Irans Großangriff auf Israel ein

Die Staats- und Regierungschefs der 7 führenden demokratischen Industriestaaten sollen am frühen Sonntagnachmittag zu einer Videoschalte zusammenkommen, um über Teherans Angriff zu diskutieren, hieß es in einer Mitteilung. Italien führt derzeit den Vorsitz in der G7-Gruppe. Bereits zuvor hatte US-Präsident Joe Biden angekündigt, die G7 zusammenrufen zu wollen, „um eine gemeinsame diplomatische Reaktion auf den dreisten Angriff des Irans zu koordinieren.“Die Gruppe der Sieben ( G7 ) ist ein informelles Forum der Staats- und Regierungschefs von sieben großer Industriestaaten. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien , Japan, Kanada und die USA.