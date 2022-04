Italien: Draghi kündigt Maßnahmenpaket gegen hohe Energiepreise an

„Wir haben in der jüngsten Vergangenheit bereits 15,5 Milliarden Euro zur Eindämmung der negativen Auswirkungen der Energiepreise locker gemacht. In den kommenden Wochen werden wir besser verstehen, in welchem Umfang die Intervention erforderlich ist und wie sie finanziert werden kann“, sagte Draghi am Ende einer Ministerratssitzung.„Wir werden alles Notwendige tun, um Familien und Unternehmen innerhalb des europäischen Rahmens zu helfen. Es ist klar, dass der Krieg zu einer Verschlechterung der Wachstumsaussichten geführt hat. Insbesondere der Anstieg der Preise für Energie und andere Güter, aber auch das gesunkene Verbrauchervertrauen belasten die Entwicklung. Verbraucher und Unternehmen sehen jetzt eine weniger positive Zukunft“, so Draghi.Die Regierung in Rom hat am Mittwoch das Wirtschafts-und Finanzdokument (DEF) mit den neuen makroökonomischen Prognosen für Italien veröffentlicht, das als Grundlage für das Budgetgesetz im September dient. Das Dokument berücksichtigt die neuen Wirtschaftsszenarien angesichts des Ukraine-Krieges. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde 2022 nur noch um 3,1 Prozent steigen und nicht mehr um 4,7 Prozent wie noch im Herbst erwartet, heißt es in den Regierungsprognosen.Ein langandauernder Krieg könnte starke Auswirkungen auf die Inflation und das Wirtschaftswachstum haben. Das BIP werde im ersten Quartal dieses Jahres um 0,5 Prozent schrumpfen und es bestehe das Risiko, dass sich der Abwärtstrend auch im 2. Quartal fortsetzt, geht aus dem Dokument hervor. Der Ukraine-Konflikt sorge für Unsicherheit. Für 2023 kappte die Regierung ihre BIP-Prognose auf 2,4 Prozent Wirtschaftswachstum, nach bisher erwarteten 2,8 Prozent.