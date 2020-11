Italien erklärt Südtirol zur roten Zone

Kernelement des neuen Dekrets ist eine italienweit geltende Ausgangssperre von 22.00 bis 5.00 Uhr. Bisher hatten lediglich einige Regionen nächtliche Ausgangssperren eingeführt.und ist damit strenger als von Italien vorgegeben.Die 20 italienischen Regionen sollen aufgrund des Reproduktionsfaktors und anderer 21 Parameter in rote, orange, oder grüne Zonen aufgeteilt werden. Maßstab sind die wissenschaftlichen Kriterien zum Infektionsgeschehen, wie die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen, Infektionsherde, Zahl der Infizierten in Seniorenheimen und der Patienten mit Symptomen in Heimisolierung.Jede Bewegung in und aus Südtirol hinaus ist verboten.Laut Ministerialdekret sollangeboten werden, ob das in Südtirol so umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Laut Kompatschers Verordnung ist Fernunterricht erst ab der Oberstufe vorgesehen.Fabriken und andere Industriebetriebe sollen offen bleiben. Fitnesszentren werden geschlossen. Sport kann nur unweit der eigenen Wohnung betrieben werden, allerdings muss ein Abstand von einem Meter eingehalten werden.In den „roten Zonen“ werden laut Conte alle Geschäfte, die keine lebenserhaltende Dienstleistungen sichern, geschlossen werden. Dies gilt unter anderem für Friseure und Schönheitssalons. Alle Lokale bleiben den ganzen Tag lang geschlossen. Lediglich Lieferdienste und Take Away sind erlaubt. Die Maßnahmen bleiben in den roten Zonen mindestens zwei Wochen lang in Kraft.(Ist für Südtirol sowieso schon beschlossen worden)Zusätzlich hat die Landesregierung einige Gemeinden, darunter auch die Landeshauptstadt Bozen, als Hochrisikogebiete eingestuft, in denen noch rigorosere Regeln gelten als im restlichen Landesgebiet.Im ganzen Land werden Museen und Ausstellungen geschlossen. Für öffentliche Transportmittel wird eine Obergrenze eingeführt, nach der nur die Hälfte der Plätze besetzt werden darf. Einkaufszentren sind am Wochenende geschlossen. Lebensmittelläden, Apotheken und Zeitungskiosken bleiben offen. Home-Office wird in höchstem Ausmaß ausgedehnt. Schüler ab sechs Jahren werden in den Klassen immer Nasen- und Mundschutz tragen müssen. Der Präsenzunterricht in höheren Schulen soll weiter eingeschränkt und auf Online-Lektionen umgestellt werden.In Italien ist die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen laut Gesundheitsministerium am Dienstag bei 28.244 gelegen – nach 22.253 am Montag. Auch gab es 353 Todesfälle, so viele wie seit Mai nicht mehr. Die Zahl der verstorbenen Infizierten in Italien seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 39.412. Innerhalb von 24 Stunden wurden 182.287 Tests durchgeführt.

apa/ansa/vs