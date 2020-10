Italien erwägt beschränkte Lockdowns

„Es ist offenkundig, dass uns der Zuwachs bei der Zahl der Neuansteckungen Sorge bereitet. Das regionale Gesundheitsnetz hält jedoch der Lage Stand“, betonte Regionenminister Francesco Boccia nach Medienangaben.Prioritär sei es jetzt, die Zunahme der Ansteckungen zu stoppen. „Wenn die Zahl der Personen auf den Intensivstationen steigt, sind wir erneut in Schwierigkeiten“, argumentierte Conte.Angesichts der zunehmenden Zahl von Infektionen in Italien rufen einige Virologen zu drastischen Maßnahmen auf. So sprach sich der angesehene Experte der Universität von Padua, Andrea Crisanti, für einen Lockdown zu Weihnachten aus. „Damit könnten wir die Verbreitung des Virus aktiver bekämpfen“, sagte Crisanti.„Wir müssen verhindern, dass die Zahl von derzeit 5000 Neuansteckungen pro Tag auf 10.000 bzw. 12.000 Fälle steigt“, warnte Crisanti. Wichtig sei, den Kontakt unter den Menschen zu reduzieren.Dabei solle man vor allem auf die öffentlichen Transportmittel achten, in denen es schwierig sei, Distanz zu halten. „Überfüllte Transportmittel fördern Ansteckungen“, erklärte der Experte.Verkehrsministerin Paola De Micheli traf die Vertreter der größeren Nahverkehrsgesellschaften Italiens. Die Regierung will an der Grenze von 80 Prozent der besetzten Plätze im Nahverkehrssystem festhalten. Die Plätze in Bussen und U-Bahnen sollen nicht reduziert werden, sagte die Ministerin.Gegenüber der Zeit vor dem Ausbruch der Coronavirus-Epidemie würden sich 50 Prozent weniger Personen öffentlicher Verkehrsmittel bedienen, die Zahl der Passagiere habe sich um rund 8 Millionen Personen verringert.

apa