Italien: EU-Schuldenregeln gefährden NATO-Ausgabenziel

Die Zwänge des Stabilitätspakts gäben Italien angesichts der Staatsverschuldung nur einen geringen Handlungsspielraum. Dabei erfordere das derzeitige Sicherheitsumfeld ein glaubwürdiges militärisches Instrument mit den notwendigen Fähigkeiten, um zur kollektiven Verteidigung beizutragen.Nach den jüngsten NATO-Schätzungen lag Italien im vergangenen Jahr bei etwa 1,5 Prozent. Damit müsste das Land zusätzlich zehn Milliarden Euro in den Verteidigungsetat stecken, um das NATO-Ziel zu erreichen.Die EU arbeitet derzeit an einer Reform der Haushalts- und Schuldenregeln. Die rechtsgerichtete Regierung in Rom dringt dabei auf mehr Flexibilität bei der Berücksichtigung von Investitionen.