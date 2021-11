Italien: Ex-Premier Renzi fordert Lockdown wie in Österreich

„Italien sollte wie Österreich einen Lockdown nur für Ungeimpfte einführen. Restriktionen für Geimpfte sollten abgeschafft werden“, sagte der Chef der mitregierenden Mitte-Links-Partei Italia Viva in einem TV-Interview.Der Berater des Gesundheitsministeriums, Walter Ricciardi, meinte dagegen, dass Österreichs Lockdown eine Notstandsmaßnahme sei. „Wir in Italien brauchen sie aufgrund der aktuellen Situation nicht“, sagte der Experte. Diesen Standpunkt vertrat auch Regionenministerin Mariastella Gelmini. Der Präsident von Friaul-Julisch Venetien, Massimiliano Fedriga, befürchtet, dass die zunehmenden Infektionszahlen im benachbarten Österreich sowie in Slowenien zur Verschlechterung der epidemiologischen Lage in seiner Region beitragen könnten. Seit Tagen nimmt in Friaul die Infektionsrate zu. Die Gefahr sei, dass weitere Restriktionen ergriffen werden müssen, warnte Fedriga.Sozialdemokraten-Chef Enrico Letta erklärte sich über die Situation in Österreich besorgt. „Wenn es in Italien zu einer Lage wie in Österreich kommt, muss man achtgeben. Wir müssen weiterhin Vorbeugungsmaßnahmen ergreifen. Die Sicherheit ist eine Garantie für Freiheit“, sagte der Chef der Demokratischen Partei (PD), der drittstärksten Regierungspartei in Italien.

apa/stol