Italien feiert „Tag der Befreiung“ von Faschismus und Nationalsozialismus

Am heutigen 25. April feiert Italien den „Tag der Befreiung“ von Faschismus und Nationalsozialismus. Auch in Südtirol gibt es zahlreiche Gedenkveranstaltungen.

Dem „Tag der Befreiung“ wird jedes Jahr wird an der Mauer des Durchgangslagers in Bozen gedacht. - Foto: © Gemeindepresseamt

Am 25. April 1945 floh Benito Mussolini vor den Alliierten aus Saló am Gardasee, 2 Tage später wurde er hingerichtet.



Wie jedes Jahr gibt es an diesem Tag zahlreiche Gedenk- und Festumzüge. Auch in Südtirol finden jährlich zum „Tag der Befreiung“ einige Veranstaltungen statt.