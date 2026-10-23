Nach Angaben aus dem italienischen Außenministerium waren die fünf Frauen am Donnerstag in der israelischen Siedlung Kiryat Arba gemeinsam mit weiteren internationalen Aktivisten von der israelischen Polizei festgenommen worden. Sie hätten versucht, palästinensische Bauern während der Olivenernte zu schützen.<BR \/><BR \/>Tajani äußerte die Hoffnung, dass die Frauen innerhalb weniger Stunden freigelassen werden. Nach Angaben des Außenministeriums hatten israelische Behörden italienischen Diplomaten zuvor mitgeteilt, dass die Aktivistinnen am Freitag der israelischen Einwanderungsbehörde überstellt werden sollten. Anschließend seien Maßnahmen zu ihrer Ausweisung und Rückführung vorgesehen.