Italien fordert Initiative gegen Schlepperei von Tunesien

„Wir sind uns alle der Bedeutung der internationalen Entwicklungskooperation zugunsten nordafrikanischer Länder bewusst, um Schlepperei zu bekämpfen. Tunesien ist jedoch ein sicherer Hafen und wir wollen Klarheit über die steigende Zahl von Abfahrten in Richtung Italien haben“, so Di Maio.Der italienische Außenminister zitierte den tunesischen Botschafter in Rom, Moez Sinaoui, zu Gesprächen ins Außenministerium. Er rief Tunis auf, Maßnahmen gegen die Abfahrten zu ergreifen. Di Maio forderte vor allem mehr Kontrollen im Raum der tunesischen Stadt Sfax. Von hier aus stechen die meisten Migrantenboote in Richtung Süditalien in See. Der italienische Außenminister erklärte außerdem, Italien wolle mehr Migrantenrückflüge nach Tunesien organisieren. Tunesien solle außerdem die Zerstörung von Booten nicht ausschließen, hieß es. Angesichts der zunehmenden Migrationsbewegungen richtet Italien indes ein Quarantäneschiff für Migranten ein , die selbstständig die süditalienische Mittelmeerinsel Lampedusa erreichen. Das Schiff soll zwischen Lampedusa und dem sizilianischen Hafen Porto Empedocle ankern, wie das italienische Innenministerium in Rom mitteilte.

apa