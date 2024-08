Italien fordert Posten des Vizepräsidenten in neuer EU-Kommission

Meloni trifft Weber

Manfred Weber bei seinem Besuch in Rom. - Foto: © ANSA / ANGELO CARCONI

Der 57-jährige Minister kommt wie Meloni aus den Reihen der Regierungspartei Fratelli d'Italia und befasst sich mit der Umsetzung des von der EU finanzierten Konjunkturplans (PNRR) für die Zeit nach der Corona-Pandemie.Premierministerin Meloni beansprucht für Fitto einen Posten von Gewicht, unter anderem das Wirtschaftsressort, das in der vergangenen Legislaturperiode vom ehemaligen italienischen Premierminister Paolo Gentiloni besetzt wurde, wie italienische Medien übereinstimmend berichteten. Meloni fordert für Fitto auch das Amt des Vizepräsidenten der EU-Kommission Bei ihren Bemühungen um ein wichtiges Ressort traf Meloni am Mittwochnachmittag in Rom den Fraktionsvorsitzenden der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, Manfred Weber. „Es war wie immer ein gutes Treffen“, sagte der deutsche Politiker beim Verlassen des Ministerbüros Fittos. Weber gilt als Verbündeter Melonis bei ihrem Anliegen, ein Ressort von Gewicht in der EU-Kommission zu erhalten.Angeblich hat Meloni bezüglich Fitto aus Brüssel ermutigende Signale erhalten. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sei bereit, seine Kandidatur aktiv zu unterstützen, hieß es in Rom.„Ich hoffe, dass Italien eine Vizepräsidentschaft in der EU-Kommission erhält, denn das wäre der Bedeutung unseres Landes angemessen“, sagte der italienische Außenminister und Vizepremier Antonio Tajani, der ebenfalls Weber in Rom traf. Tajani ist Vorsitzender der Regierungspartei Forza Italia, die der EVP angehört. Melonis Partei Fratelli d'Italia dagegen ist Mitglied der Rechtsaußen-Fraktion Europäische Konservative und Reformer (EKR).