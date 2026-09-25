rationsrats ausbauen, sagte Tajani der Zeitung „La Repubblica“. Die europäische Mission schützt Handelsschiffe auf der Route durch den Suezkanal und die Meerenge Bab al-Mandab. Dafür brauche es eine stärkere Beteiligung weiterer Staaten, sagte Tajani.<BR \/><BR \/>Zugleich sprach sich der Minister für den Ausbau von Gasleitungen und Unterseekabeln zwischen den Golfstaaten und Europa aus. Voraussetzung dafür seien jedoch Frieden und Stabilität in der Region. Auch mit Blick auf eine mögliche stärkere europäische Beteiligung an Maßnahmen in der Straße von Hormuz betonte Tajani, entscheidend sei zunächst ein Ende des Krieges.<h3>Mission Aspides wurde im Februar 2024 gestartet<\/h3>Berichte über eine mögliche militärische Bedrohung Italiens durch Russland wies Tajani zurück. Dafür gebe es keine Hinweise. Russland führe jedoch einen hybriden Krieg, unter anderem durch Cyberangriffe, Desinformation und den Versuch, Wahlen in europäischen Ländern zu beeinflussen.<BR \/><BR \/>Die EU-Mission Aspides wurde im Februar 2024 gestartet. Sie hat einen defensiven Auftrag, darf jedoch Gewalt einsetzen, um Handelsschiffe vor Angriffen der Houthi-Miliz zu schützen. Das strategische Kommando liegt bei Griechenland und ist in Larissa angesiedelt. Die operative Führung befindet sich jeweils auf dem eingesetzten Flaggschiff und wechselt zwischen den beteiligten Staaten. Derzeit hat der Grieche Vasileios Gryparis das Kommando. Italien stellte bisher zweimal den operativen Befehlshaber, Griechenland viermal.