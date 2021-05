Italien führt grünen Pass für Reisen zwischen orangen und roten Zonen ein

Damit ausländische Touristen in voller Sicherheit nach Italien reisen können, will die Regierung in Rom auf den europäischen grünen Pass setzen. In der Zwischenzeit will Italien ab der zweiten Maihälfte einen staatlichen grünen Pass für Binnenreisen einführen, kündigte Ministerpräsident Mario Draghi bei einer Pressekonferenz am Ende des G20 der Tourismusminister am Dienstag in Rom an.