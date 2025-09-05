Insbesondere in Notfällen oder außergewöhnlichen Situationen wie Pandemien. Das Ziel eines solchen Schutzmechanismus besteht darin, Ärzte vor dem Risiko strafrechtlicher Konsequenzen zu bewahren, solange sie nach bestem Wissen und Gewissen sowie gemäß dem aktuellen Stand der Wissenschaft handeln, erklärte Gesundheitsminister Orazio Schillaci (59, parteilos). <BR \/><BR \/>„Die strafrechtliche Verantwortung der Gesundheitsfachkräfte einzugrenzen, bedeutet keineswegs, ihnen Straffreiheit zu gewähren. <BR \/><BR \/>Vielmehr heißt es, Ärzte in die Lage zu versetzen, mit größerer Ruhe zu arbeiten, damit sie ihre Energie nicht verschwenden, sondern sich den Patienten widmen können, die dringende und wirksame Diagnosen und Behandlungen benötigen.“ <BR \/><BR \/>Besonders in komplexen oder kritischen Fällen, in denen schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, soll das Schutzschild verhindern, dass medizinisches Personal aus Angst vor einer Strafanzeige zögert oder unter Druck gerät.