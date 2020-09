Italien führt Tests bei Einreisen aus Frankreich ein

Italien verschärft angesichts zunehmender Infektionszahlen in Frankreich die Vorbeugungsmaßnahmen bei Reisenden aus dem Ausland. Einreisende aus Frankreich müssen sich einem Abstrich unterziehen, kündigte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Montag in den sozialen Netzwerken an.