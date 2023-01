Italien für Beschleunigung der EU-Erweiterung am Westbalkan

„Wollen einen gerechten Frieden in der Ukraine erreichen“

An der Konferenz beteiligen sich auch Vertreter des italienischen Wirtschaftsministeriums und Unternehmen, die im Balkan-Raum investieren wollen. „Die Stabilität der Region ist zudem deshalb von grundlegender Bedeutung, weil die Migrationsströme aus der Türkei auch den Balkan durchqueren und es wichtig ist, illegale Einwanderung zu verhindern“, so der Politiker der rechtskonservativen Regierungspartei Forza Italia.Stabilität bedeute auch die Möglichkeit von Wirtschaftswachstum für italienische Unternehmen. „Wir wollen die Balkanländer in den europäischen Orbit einbinden, das bedeutet, glaubwürdig und verlässlich zu sein und Investitionen zu tätigen. Wenn wir politisch, mit unseren Unternehmen und auch mit unseren Friedenstruppen präsent sind, besteht keine Gefahr, dass Räume von anderen besetzt werden“, sagte der Außenminister. Nicht nur Russland, sondern viele Akteure seien am Balkan interessiert, erinnerte Tajani ohne Namen zu nennen. Deshalb müssten Italien und Europa am Westbalkan „stärker präsent“ sein.Der ehemalige EU-Parlamentschef sprach auch über die Lage in der Ukraine. „Wir müssen alle Initiativen unterstützen, die den Dialog zwischen den beiden Seiten fördern, angefangen bei den Maßnahmen, die die Internationale Atomenergiebehörde ergreifen kann, um beispielsweise dafür zu sorgen, dass die Anlage in der zentralen Region Saporischschja zu einem neutralen Gebiet und nicht zu einem Kampfschauplatz wird. Es ist nicht einfach, aber wir wollen einen gerechten Frieden erreichen, der Freiheit und Unabhängigkeit für die Ukraine bedeutet“, erklärte Tajani.