Italien: Green Pass ohne Ablaufdatum – Erleichterungen bei Fernunterricht

„Die Zahlen der Impfungen sind sehr erbaulich. Wir wollen ein Italien, dass sich immer weiter öffnet, besonders für die Jungen in unserem Land“, so die eröffnenden Worte des Ministerpräsident Mario Draghi bei der Sitzung des Ministerrates am heutigen Mittwoch.Grünes Licht gab es vom Ministerrat für eine Reihe von Lockerungen im Hinblick auf die Corona-Regeln in Italien: Der Green Pass soll demnach nach der dritten Impfung seine Gültigkeit nicht mehr verlieren. Auch für Personen, die eine Coronainfektion überstanden haben und zudem zweifach geimpft sind, soll der Green Pass nicht mehr verfallen. Für Geboosterte soll es selbst in roten Zonen keine Restriktionen mehr geben.Die Erleichterungen sollen mit der Veröffentlichung des Dekretes der Regierung Draghi in Kraft treten, voraussichtlich am kommenden Montag.Eine Reihe von Erleichterungen betreffen auch die Schule: So soll es für geimpfte oder genesene Schüler keinen Fernunterricht mehr geben, auch wenn Infektionsfälle in der Klassen auftreten. Für ungeimpfte Volksschüler soll es Fernunterricht, sobald in einer Klasse 5 oder mehr Fälle auftreten. In den Fernunterricht geht es für ungeimpfte Mittel- und Oberschüler ab 2 positiven Fällen pro Klasse. Der Fernunterricht soll künftig nur noch maximal 5 Tage dauern.Kindergartenkinder müssen künftig ebenfalls erst ab 5 Fällen in ihrer Gruppe in Quarantäne. Bisher waren das schon bei einem infizierten Kind der Fall.Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, will das Land Südtirol von einem eigenem Weg, was Fernunterricht und Quarantäne in den Schulen betrifft, absehen und die staatlichen Regeln übernehmen.

