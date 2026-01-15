<h3>\r\nMesser unter strenger Kontrolle<\/h3>Zu den wichtigsten Neuerungen zählt das Verbot des Führens bestimmter gefährlicher Gegenstände. Gemeint sind insbesondere Werkzeuge mit flexibler, spitzer und scharfer Klinge von mehr als fünf Zentimetern Länge. Wer mit solchen Messern erwischt wird, riskiert eine Freiheitsstrafe von ein bis drei Jahren. Für andere Messer oder Schneidwerkzeuge mit einer Klingenlänge von über acht Zentimetern droht eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren. Strafverschärfend wirkt es, wenn die Tat vermummt, in der Gruppe oder an sensiblen Orten wie Schulen, Banken, Parks oder Bahnhöfen begangen wird. Das Paket sieht zudem Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro für Personen vor, die Minderjährige nicht ausreichend beaufsichtigen, wenn diese ein Messer bei sich tragen. Außerdem wird ein Verkaufsverbot von Messern an Minderjährige eingeführt - auch im Onlinehandel.<h3>\r\nDurchsuchungen<\/h3>Polizeibeamte können Personen, die bei öffentlichen Veranstaltungen als potenzielle Gefahr gelten, bis zu zwölf Stunden festhalten - insbesondere, wenn sie vermummt sind oder einen Helm tragen. Zudem sind zwischen 23 Uhr und 4 Uhr Durchsuchungen an öffentlichen Orten möglich, um Straftaten zu verhindern, die die öffentliche Ordnung gefährden.<h3>\r\nVerkehrskontrollen<\/h3>Bei Verkehrskontrollen drohen Personen, die einer polizeilichen Aufforderung zum Anhalten nicht nachkommen, Haftstrafen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, zusätzlich zur Aussetzung des Führerscheins und zur Beschlagnahmung des Fahrzeugs. Die Präfekten erhalten außerdem die Befugnis, sogenannte „rote Zonen“ einzurichten und präventive Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit zu ergreifen.<h3>\r\nStrafverschärfungen bei Delikten gegen Journalisten<\/h3>Der Gesetzentwurf sieht auch strafverschärfende Umstände für Straftaten gegen Journalisten während der Ausübung ihres Berufs vor sowie schnellere Verfahren zur Entziehung von Aufenthaltsgenehmigungen oder Führerscheinen für Personen, die mit Messern, oder andere Waffen angetroffen werden. Bürger und Angehörige der Sicherheitskräfte werden zudem nicht in das Register der Beschuldigten eingetragen, wenn Rechtfertigungsgründe wie Notwehr, die Erfüllung einer Dienstpflicht, rechtmäßiger Waffengebrauch oder Notstand vorliegen.<h3>\r\nHärteres Vorgehen gegen NGOs<\/h3>Der Gesetzentwurf, an dem das Innenministerium arbeitet, sieht schließlich auch eine Verschärfung gegenüber NGOs vor. Insbesondere wird die Möglichkeit eingeführt, die Durchfahrt durch die Hoheitsgewässer zeitweise zu untersagen, wenn eine schwerwiegende Bedrohung für die öffentliche Ordnung oder die nationale Sicherheit vorliegt. Diese Maßnahme hat eine Dauer von höchstens 30 Tagen und kann um weitere 30 Tage verlängert werden.