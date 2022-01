„Italien erlebt den Pandemie-Höhepunkt“

Italien erlebe derzeit den „Pandemie-Höhepunkt“, sagte Sileri laut Medienangaben. Es sei klar, dass die Zahl der Neuinfektionen dann sinken werde. Er zeigt sich überzeugt davon, dass viele Corona-Maßnahmen in der Folge gelockert werden könnten.Was die Forderung der Regionen nach einer Abänderung des Ampelsystems anbelangt, so sieht der Staatssekretär „keine Notwendigkeit“ dazu.Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist hingegen vorsichtiger in ihrer Prognose und warnt : „Diese Pandemie ist noch lange nicht vorbei.“ Es würden wahrscheinlich neue Varianten auftauchen.Italien verzeichnete am Dienstag einen Rekord an Neuinfektionen , auch in Südtirol wurde erstmals die Marke von 4000 Neuinfektionen überschritten.

