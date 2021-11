Italien: Impfung für 5- bis 11-Jährige noch dieses Jahr

„Es handelt sich um einen absolut sicheren Impfstoff“, versicherte er. Die Einführung der Impfung für Kinder dieser Altersgruppe muss noch von der europäischen Arzneibehörde EMA genehmigt werden. Die US-Behörden haben schon grünes Licht für den Anti-Covid-Impfstoff von Pfizer für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren gegeben.Gesundheits-Staatssekretär Pierpaolo Sileri schloss am Donnerstag aus, dass es zu einer allgemeinen Impfpflicht in Italien kommen könnte. „Wir denken nicht an eine Impfpflicht, weder im pädiatrischen noch im Erwachsenenbereich. Das betone ich“, so Sileri.Der Sonderkommissar für die Impfungen, General Francesco Paolo Figliuolo, appellierte erneut an all jene, die sich noch nicht geimpft sind, dies rasch nachzuholen.

