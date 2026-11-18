In Italien sollen Kinder künftig besser vor den Risiken sozialer Netzwerke geschützt werden. Ein neuer Gesetzesvorschlag sieht vor, dass unter 13-Jährige keine Social-Media-Plattformen mehr nutzen dürfen.<BR \/><BR \/>Auch für ältere Jugendliche sind Einschränkungen geplant: Wer zwischen 13 und 16 Jahre alt ist, soll ein Konto nur unter gemeinsamer Verwaltung mit den Eltern führen dürfen. Erst mit dem 16. Geburtstag wäre die Nutzung sozialer Netzwerke ohne diese Einschränkungen erlaubt.<BR \/><BR \/>Die Regierung beabsichtigt, die neuen Altersvorgaben in das geplante Sicherheitsgesetz aufzunehmen. Der Vorstoß geht auf eine parteiübergreifende Initiative zurück und ist damit nicht allein einem politischen Lager zuzuordnen.<BR \/><BR \/>Auch auf europäischer Ebene gibt es Bestrebungen, den Zugang Minderjähriger zu sozialen Medien stärker zu regulieren. Das EU-Parlament hat sich ebenfalls für ein Mindestalter von 13 Jahren ausgesprochen.