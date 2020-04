Italien lockert Ausgangssperre für Kinder

Seit dem 5. März gehen die Kinder in Italien nicht mehr in die Schule. Eine Wiederaufnahme des Unterrichts ist vorerst nicht in Sicht. Die Regierung hat die ursprünglich bis zum kommenden Freitag (3. April) angeordnete Schließung der Schulen bereits verlängert. Ein Datum wurde allerdings nicht genannt.Die italienische Regierung denkt inzwischen auch über eine Verlängerung des Lockdowns nach. Die Maßnahmen könnten per Verordnung bis 4. Mai verlängert werden, hieß es in Regierungskreisen.Kurze Spaziergänge sind ab jetzt in Italien für Kinder zusammen mit einem Elternteil erlaubt, allerdings immer nur in unmittelbarem Umfeld der Wohnung und wenn man zu anderen den Schutzabstand einhält. Nicht erlaubt sind dabei allerdings die Benutzung von Fahrrädern oder etwa sportliche Aktivitäten wie Fußballspielen. Oberstes Gebot ist immer noch: Wir bleiben zu Hause.Auch Landeshauptmann Arno Kompatscher betonte vor einigen Tagen auf der Medienkonferenz, dass man als Elternteil zum Luftschnappen auch mal zusammen mit einem Kind hinausgehen könne, da man sowieso miteinander wohne und lebe. Natürlich solle dies alles in Maßen passieren und auch hier nur in der Nähe der Wohnung. Der Mindestabstand zu anderen Menschen muss immer eingehalten werden. In Italien ist am Dienstag die Zahl der Coronavirus-Todesopfer erneut gestiegen. Jene der Neuinfizierten blieb stabil, was Experten optimistisch stimmt. Die Zahl der Coronavirus-Toten kletterte innerhalb von 24 Stunden um 837 auf insgesamt 12.428 Opfer. Dieses Plus lag über dem Zuwachs der vergangenen 3 Tage, teilte der Zivilschutz mit.

apa/stol/vs