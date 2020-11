Italien lockert Maßnahmen in einigen Regionen – Südtirol bleibt vorerst rot

So könnten die zu „orangen Zonen“ heruntergestuften Regionen in der Vorweihnachtszeit die Shops und Lokale wieder öffnen, um den Konsum anzukurbeln.Die bisher „orangen“ Regionen Ligurien und Sizilien werden ab Sonntag wieder gelb sein. Restaurants und Lokale können dann bis um 18 Uhr offen halten. Der Präsident Venetiens Luca Zaia öffnet ab Samstag wieder die Einkaufszentren in seiner Region. Südtirol, Aostatal, Toskana, Abruzzen und Kampanien bleiben vorerst rote Regionen mit Teil-Lockdown, sowie geschlossenen Lokalen und Shops mit Ausnahme von Supermärkten und Apotheken.In fast allen italienischen Regionen ist in der vergangenen Woche der Reproduktionswert auf circa 1 gesunken. „Die Epidemie bremst in mehreren Regionen Italiens“, verlautete aus dem wissenschaftlichen Komitee CTS, das das Gesundheitsministerium berät. In den letzten Tagen wurden 706 Fälle pro 100.000 Einwohner gemeldet.

apa/stol