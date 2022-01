Italien: Neue Quarantäneregeln für Schüler?

Die Regierung in Rom hat ausgeschlossen, dass die Weihnachtsferien verlängert werden: Entsprechende Gerüchte angesichts der steigenden Covid-Infektionszahlen seien haltlos. Wie geplant, sollen die Schüler in Italien zwischen dem 7. und dem 10. Jänner in ihre Klassen zurückkehren. Diskutiert werden aber neue Quarantäneregeln.