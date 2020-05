Italien öffnet Grenzen am 3. Juni

Dann können Menschen aus der Europäischen Union und dem Schengen-Raum wieder einreisen – auch ohne danach 2 Wochen in Quarantäne zu gehen.Bisher ist eine Einreise nur in Ausnahmefällen möglich, darunter zum Beispiel für Italiener im Ausland, die in ihre Heimat zurück wollen oder Ausländer, die ihren Wohnsitz in Italien haben. Für Menschen aus dem übrigen Ausland sollen die Grenzen aber vorerst weiter dicht sein. In der Nacht zum Samstag kam der Ministerrat zusammen, um in einer stundenlangen Sitzung über ein Paket von Lockerungsmaßnahmen zu beraten.Eine Grenzöffnung zur Sommersaison ist vor allem für die Tourismusbranche wichtig, die einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Italiens ist.Schon ab diesem Montag sind weitere Lockerungen in Italien vorgesehen: So dürfen Friseure, Kosmetikstudios, Einzelhandel, Bars und Restaurants wieder öffnen. Allerdings nur mit strengen Abstandsregeln. Auch dürfen sich die Menschen dann ohne eine Selbstauskunft bewegen, aber nur innerhalb ihrer Region. Museen und Bibliotheken können öffnen – und auch an den Strand und Freunde treffen darf man wieder. Bisher durfte man sich nur mit Verwandten treffen. Für Südtirol sind diese Regelungen jedoch weniger bedeutend, die Öffnung ist hier bereits seit Wochenbeginn erlaubt.Zudem ist es ab dem 3. Juni auch für die Italiener wieder erlaubt, sich auf dem gesamten Staatsgebiet, also auch außerhalb der eigenen Region, ohne Angabe von Gründen zu bewegen. Nehmen die Infektionen jedoch irgendwo wieder zu, so kann dieses Recht von den einzelnen Regionen auch wieder eingeschränkt werden.

stol/dpa