Italien: Parteien rüsten sich für Wahlkampf

Staatspräsident Sergio Mattarella betonte, dass die Regierung Draghi bis zu Neuwahlen weiterhin handlungsfähig sei. - Foto: © ANSA / QUIRINALE

Fratelli d'Italia mit Parteichefin Giorgia Meloni liegt in den Umfragen aktuell vorne. - Foto: © ANSA / FABIO FRUSTACI

„Ich glaube, Italien braucht Draghi noch“, sagte Außenminister Luigi Di Maio. - Foto: © ANSA / Riccardo Antimiani / Z72

Angesichts des Wahltermins am 25. September müssen die Parteisymbole zwischen dem 12. und 14. August beim Innenministerium eingereicht werden, die Listen, Unterschriften und Kandidaten für die einzelnen Wahlkreise bei den Berufungsgerichten zwischen dem 21. und 22. August.Parteien, die am 31. Dezember 2021 mit mindestens einer Fraktion im Parlament vertreten sind, sind von der Unterschriftensammlung befreit. Kürzlich gegründete Gruppierungen wie „Insieme per il futuro“ (IPF) um Außenminister Luigi Di Maio, Alternativa, Italexit, Azione und „Italia al centro“ müssen Unterschriften sammeln, um zu den Wahlen zugelassen zu werden. Bis zu den vorgezogenen Parlamentswahlen und dem Amtsantritt der neuen Regierung wird der zurückgetretene Premier Mario Draghi geschäftsführend im Amt bleiben. Italien muss auch in diesem Jahr noch etliche Fristen einhalten, um Milliarden an EU-Mitteln zu erhalten. Zudem muss der Haushalt verabschiedet werden, was üblicherweise in den letzten Monaten des Jahres geschieht.„In der jetzigen Situation kann es keine Pausen geben, die Energiekosten haben Folgen für Familien und Unternehmen, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten müssen angegangen werden, es gibt viele Aufgaben, die im Interesse Italiens erledigt werden müssen“, sagte Mattarella.Italien müsse die negativen Auswirkungen des Ukraine-Konflikts eindämmen. Wichtig sei, dass der Konjunkturplan (PNRR) innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens umgesetzt wird, wovon die umfangreichen europäischen Fördermittel abhängig sind.Die Neuwahl nach dem Rücktritt von Italiens Ministerpräsident Mario Draghi könnte einen Rechtsruck der drittgrößten Volkswirtschaft Europas nach sich ziehen. „Mitte-Rechts ist bereit, die Wahl am 25. September zu gewinnen“, erklärte Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega noch am späten Donnerstagabend.Tatsächlich stehen die Chancen nicht schlecht: Aktuelle Umfragen sehen die rechtsextremen Fratelli d'Italia mit Parteichefin Giorgia Meloni ganz vorne. Mit der Lega und Silvio Berlusconis Forza Italia könnten sie womöglich eine Regierungsmehrheit im Parlament bilden – und damit angesichts der wirtschaftlichen Krise und des Kriegs in der Ukraine einen gerade erst stabilisierten Pfeiler der EU erneut ins Wanken bringen.Doch noch ist die Lage unübersichtlich, das Abstimmungsdebakel für den parteilosen Ministerpräsidenten Draghi im Senat am Mittwoch und der Sturz seines Kabinetts zu frisch für klare Prognosen. Selbst innerhalb der Koalitionsparteien, die Draghi im Parlament die Gefolgschaft versagten, zeigen sich Absetzungsbewegungen. Die für Süditalien zuständige Ministerin Mara Carfagna etwa erklärte, sich von der konservativen Forza Italia distanzieren zu wollen.Ihr Parteifreund Renato Brunetta, Minister für die öffentliche Verwaltung, will die Partei des früheren Regierungschefs Berlusconi verlassen. Und auch im Parlament wechselten die ersten Abgeordneten aus Frust die Seiten.Eigentlich hätten die nächsten Parlamentswahlen erst im Frühjahr 2023 angestanden, doch wie so oft in der Vergangenheit müssen die Italiener nun doch wieder vorzeitig an die Urnen. Draghis Regierung wird so lange im Amt bleiben, bis es einen neuen Ministerpräsidenten gibt. Doch wann das sein wird, ist unklar. Die Koalitionsverhandlungen könnten sich je nach Wahlausgang hinziehen. Experten zufolge könnte es möglicherweise erst im November eine neue Regierung geben.Der nun faktisch eingeläutete Wahlkampf dürfte der noch amtierenden Regierung obendrein Schwierigkeiten bereiten, weitere Reformen durchs Parlament zu bringen. Und die sind dringend nötig: Italien braucht Lösungen im Kampf gegen die Inflation, die Energiekrise und die Auswirkungen der Dürre. Auch die EU erwartet Fortschritte, bevor Rom weitere Milliarden aus den Brüsseler Fördertöpfen abzapfen kann.„Ich glaube, Italien braucht Draghi noch“, sagte Außenminister Luigi Di Maio. Und damit dürfte er nicht nur vielen seiner 60 Millionen Landsleute aus der Seele sprechen. Auch im Ausland hat sich der vergleichsweise geräuschlos und effizient agierende Ministerpräsident großen Respekt erworben, wo Vorgängerregierungen eher ein eher chaotisches Bild abgaben.