Italien: Parteien sorgen sich um Wahlbeteiligung

Von den 46,6 Millionen Wähler, könnte die Wahlbeteiligung bei 65 Prozent liegen, geht aus der am Sonntag veröffentlichten Umfrage hervor. Das wäre die niedrigste Wahlbeteiligung bei Parlamentswahlen in der republikanischen Geschichte Italiens. Bei der vergangenen Parlamentswahl im Jahr 2018 war die höchste Stimmenenthaltung seit 1948 gemeldet worden. 27 Prozent der Wahlberechtigten hatten ihre Stimme nicht abgegeben.Der scheidende italienische Regierungschef Mario Draghi hatte am Mittwoch an die Italiener appelliert, bei der Parlamentswahl am 25. September ihre Stimme abzugeben. „Wir haben gezeigt, dass Italien ein großes Land ist. Jetzt fordere ich alle auf, wählen zu gehen“, sagte der Premier. Besorgt wegen einer möglichen niedrigen Wahlbeteiligung ist auch Sozialdemokraten-Chef Enrico Letta. 55 Prozent der italienischen Wählerinnen und Wähler seien unentschlossen, warnte Letta. Seine Demokratische Partei (PD) werde auf Unentschlossene zugehen, um sie „von den Risiken zu überzeugen, die wir im Fall eines Sieges der Rechten eingehen würden“, sagte Letta bei einer Wahlveranstaltung am Freitag. Die Rechte sei eine der größten „Bedrohungen“ für das Land.Italiens Rechtsblock, zu dem neben der Lega auch die rechtsextreme Partei Fratelli d'Italia und die Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi gehören, hat laut jüngsten Umfragen gute Chancen, bei den Wahlen eine absolute Mehrheit zu erreichen. FdI-Chefin Giorgia Meloni liegt in den Umfragen mit 24 Prozent der Stimmen vorne und beansprucht den Premierminister-Posten, sollte ihre Partei zur stärksten Einzelpartei im Parlament avancieren.