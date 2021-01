Italien plant neue Verordnung: Gastronomie und Handel sollen öffnen

Der 6. Jänner ist der letzte Tag, der von der Corona-Weihnachts-Verordnung des Staates geregelt wird. Der italienische Staat will im Kampf gegen das Coronavirus anschließend wieder auf das Ampelsystem zurückgreifen. Dieses sieht die Einstufung der Regionen in 3 Risikozonen vor.Erwartet wird, dass die meisten italienischen Regionen wie vor dem Lockdown über die Weihnachtsfeiertage als gelb eingestuft werden. Den endgültigen Beschluss wird die Regierung am Mittwoch nach Beratungen mit dem wissenschaftlichen Komitee CTS fassen, welches das Gesundheitsministerium in Sachen Coronavirus berät. Besonderes Augenmerk wird auf jene Regionen gelegt, in welchen die Fallzahlen steigen, und deshalb die Situation in den Krankenhäusern stetig beobachtet werden muss.Italien will ab dem 7. Jänner die Schulen, inklusive der Gymnasien, wieder verstärkt öffnen. Die Behörden wollen, dass zunächst 50 Prozent Präsenzunterricht erteilt werde. Dafür muss etwa der Schülertransport strenge Gesundheitsvorgaben erfüllen. Für den Rest der Schüler bleibt es zunächst beim Online-Lernen. Italien hatte in der zweiten Corona-Welle im Herbst einen Großteil des direkten Unterrichts für ältere Schüler gestoppt. Kleinere Kinder durften vielerorts aber weiter in ihre Klassen.Die Ausgangssperre von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens sowie die Pflicht, einen Mund-Nasenschutz auch im Freien zu tragen und einen Sicherheitsabstand von einem Meter einzuhalten, sollen aufrecht bleiben. Bürgermeistern soll es weiterhin gestattet bleiben, öffentliche Straßen und Plätze zu schließen, um Menschenansammlungen zu vermeiden.Geschäfte sollen, ersten Informationen zufolge, wieder öffnen dürfen. An Feiertagen oder an deren Vortagen soll es aber weiterhin für Einkaufszentren verboten sein, ihre Türen aufzusperren. Auch Bars und Restaurants sollen wieder für ihre Gäste da sein dürfen, aber nur bis 18 Uhr abends. Bis 22 Uhr soll jedoch die Selbstabholung von Speisen möglich sein.Über eine Öffnung von Skipisten, Fußballstadien, Sporteinrichtungen, Kinos und Theater wird weiterhin diskutiert. Eine Öffnung gilt aber als schwierig. Einzig Museen können sich Hoffnungen machen, nach dem 15. Jänner wieder Besucher durch ihre Ausstellungen führen zu können.Die Gesundheitsbehörden in dem 60-Millionen-Einwohner-Land registrierten am Freitag 462 weitere Todesopfer und 22.211 Neuinfizierte. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 74.621.In Südtirol gilt das Landesgesetz. Wie und ob dieses in den kommenden Tagen an die staatlichen Bestimmungen angepasst wird, ist noch nicht bekannt.

apa/stol