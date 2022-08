Italien plant keine Gasrationierung

Dank Bemühungen, alternative Lieferanten zu finden, sei der Anteil des importierten russischen Gases in Italien in diesem Sommer auf etwa 18 Prozent reduziert worden. 2021 lag die Quote noch bei 40 Prozent.Trotzdem müsse der italienische Gasnotfallplan nächste Woche aktualisiert werden. „Der neue Plan enthält verschiedene Szenarien, sogar das schlimmste, und sieht härtere Maßnahmen für den Fall einer weiteren Reduzierung der Gaslieferungen vor“, hieß es aus Regierungskreisen.