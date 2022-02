Italien plant Maßnahmenpaket gegen hohe Strompreise

Die Regierung von Premier Mario Draghi hat seit Juli letzten Jahres bereits rund 10 Milliarden Euro locker gemacht, um die Energierechnungen für Verbraucher und Unternehmen zu senken. Salvini forderte vor Kurzem eine Erhöhung des Defizits Italiens um mindestens 30 Milliarden Euro, doch das Wirtschaftsministerium, das das Haushaltsdefizit heuer auf 5,6 Prozent der Wirtschaftsleistung senken will, hielt bisher dagegen.Der Arbeitgeberverband Confindustria geht davon aus, dass die steigenden Energierechnungen die Industrie in diesem Jahr rund 37 Milliarden Euro kosten werden, verglichen mit 20 Milliarden Euro im letzten Jahr und nur 8 Milliarden Euro im Jahr 2019.Der für die Energiewende zuständige Minister Roberto Cingolani warnte am Montag, dass die hohen Energierechnungen die Mittel in Höhe von etwa 39 Milliarden Euro, die Italien im nächsten Jahr aus dem EU-Konjunkturfonds erwartet, ausgleichen könnten. Cingolani, ehemaliger Innovationsbeauftragter des Luft- und Raumfahrtriesens Leonardo, wurde vor einem Jahr von Premierminister Draghi ernannt, um Italien durch den ökologischen Wandel zu führen, der zur Bewältigung der Klimakrise erforderlich ist.

apa