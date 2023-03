Italien plant Sonderkommissar und Kampagne wegen Trockenheit

Italiener sollen Wasser sparen

Rom will unter anderem einen Sonderkommissar mit weitreichenden Befugnissen ernennen, wie nach einem Treffen der Regierungschefin mit Ministern ihres Kabinetts am Mittwoch bekanntgegeben wurde.Sonderkommissare werden in Italien in außergewöhnlichen Lagen häufig eingesetzt – unter anderem koordinierte ein erfahrener General in der Corona-Zeit die Impfkampagne, die dafür sorgte, dass das Land Einschränkungen aufheben konnte.In Italien waren im vorigen Sommer außergewöhnliche Dürren registriert worden, die große Schäden unter anderem in der Landwirtschaft verursachten – und das vor allem im Norden. Aktuell verzeichnet das Land erneut einen großen Wassermangel, aber die Sorgen vor einem noch schlimmeren Jahresverlauf als 2022 sind groß.Melonis Regierung plant deshalb zudem eine Kampagne, um die Italiener dafür zu sensibilisieren, Wasser zu sparen. Darüber hinaus soll es einen außerordentlichen Plan geben, mit dem Rom und die Regionen gemeinsam die zu erwartende Krise stemmen wollen. Meloni will außerdem einfachere Regeln, um schneller auf Notstände reagieren zu können.