In der vergangenen Nacht fand der letzte Abzug des militärischen Personals aus Bagdad statt. „Es waren noch Spezialkräfte vor Ort, um den italienischen Botschafter zu schützen, der bleiben wollte, sowie zur Sicherung der Botschaft. Alle anderen Soldaten sind zurückgekehrt. Dasselbe tun wir auch mit dem nicht notwendigen Personal in anderen Einsatzgebieten: Die Sicherheit unserer Soldaten hat oberste Priorität, in Abstimmung mit den USA, der NATO und Europa“, erklärte der Minister.<h3>\r\nSoldaten von Basis Erbil evakuiert<\/h3>Italienische Soldaten wurden von der Basis in Erbil im Irak evakuiert und es kommt zu einer starken Reduzierung der in Kuwait stationierten Kräfte, mit besonderem Augenmerk auf die Sicherheit des Luftwaffenpersonals auf der Basis Al Salem. Etwa 300 Soldaten der italienischen Luftwaffe, die auf dem Luftwaffenstützpunkt Al Salem in Kuwait für Aufklärungsmissionen stationiert sind, wurden zuletzt Ziel eines Drohnenangriffs, bei dem es jedoch keine Verletzten gab.<BR \/>102 italienische Soldaten haben bereits das irakische Erbil verlassen. Lediglich 41 italienische Soldaten sind in Al Salem geblieben, doch auch diese sollen schrittweise das Land verlassen, teilte das Verteidigungsministerium in Rom mit.<BR \/><BR \/>Italiens Verteidigungsminister warnt vor Terrorismus in Europa<BR \/>Crosetto warnte indes, dass iranische Terrorgruppen für Italien und Europa eine Bedrohung darstellen könnte. „Das Problem ist der Terrorismus. Man schätzt, dass es weltweit Hunderte iranischer Zellen gibt – Menschen, die jederzeit für einen Terroranschlag aktiviert werden können. Sie sind seit Jahren inaktiv und überall auf der Welt verteilt“, warnte Crosetto im Radiointerview mit RTL 102.5.<BR \/><BR \/>In einem weiteren Interview sagte der Minister, dass es am besten wäre, wenn jede Marineoperation zum Schutz der Schifffahrt vor iranischen Angriffen in der Straße von Hormuz unter dem Dach der UNO durchgeführt würde. „Eine europäische Flotte würde als NATO-Flotte wahrgenommen werden und somit als eine Flotte, die an der Seite der USA und Israels in den Krieg eintritt. Stattdessen sollte die UNO-Flagge verwendet werden – eine Flotte, die Europa, China, Asien, Indien und alle Länder der Welt zusammenbringt“, sagte Crosetto im Fernsehsender Rai.