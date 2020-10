Italien: Regierung diskutiert über Verschärfung der Maßnahmen

Ein neues Dekret soll Medieninformationen zufolge innerhalb 7. Oktober erlassen werden. Einige Vorkehrungen scheinen das Land wieder einige Monate zurückversetzen zu wollen.Bestätigt werden soll die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, die Pflicht zum stetigen Händewaschen, die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes und das Verbot zu Menschenansammlungen. Die Kontrollen diesbezüglich sollen jedoch verstärkt werden. Deshalb hat die Innenministerin Lamorgese den Einsatz von Soldaten vorgesehen.Eine Neuheit soll eine Maskenpflicht im Freien auf dem gesamten Staatsgebiet sein. Dies ist noch nicht bestätigt, aber eine Einführung dieser Pflicht scheint aufgrund der strikten Linie des Gesundheitsministers Speranza für möglich. Zudem haben verschiedene Präsidenten von Regionen bereits Verordnungen erlassen, um ihre Bevölkerung zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes im Freien aufzufordern.Ein zweiter allgemeiner Lockdown scheint zurzeit ausgeschlossen. Es kann aber sein, sollten die Infektionszahlen weiter steigen, dass in einigen ausgewählten Gebieten wieder Restriktionen hinsichtlich der persönlichen Freiheit verhängt werden. Diskutiert wird ebenfalls eine Schließung der Lokale gegen 22 oder 23 Uhr. Auch hier gibt es aber noch keine definitive Entscheidung.Die Liste der Risikogebiete soll ebenfalls aktualisiert werden. Griechenland soll laut aktuellen Meldungen von der Liste heruntergenommen werden, während Frankreich und Spanien davon nicht entfernt werden.Auch Veranstaltungen werden ein Thema der Diskussionen sein: Im Freien soll ein Limit von 1000 versammelten Personen, immer den Sicherheitsabstand einhaltend, gelten. Diese Regelung soll auch für den Sport beachtet werden. Bezüglich der Fußballstadien will die Regierung ihre Ansicht nicht ändern und auch dort das Limit von 1000 Personen beibehalten. In geschlossenen Räumen, wie etwa in Kinosälen oder im Theater, dürfen maximal 200 Menschen anwesend sein.

stol