Migrationswelle droht: Italien vermutet Russland dahinter

Außenminister Antonio Tajani ist besorgt über Migration aus Afrika. - Foto: © ANSA / GIUSEPPE LAMI

Indirekte Attacke Russlands vermutet

Verteidigungsminister Guido Crosetto vermutet eine russische Strategie hinder der Migration aus Afrika. - Foto: © ANSA / FABIO CIMAGLIA

Diskussion über Kontrolle der Seegrenzen

Der Minister betonte, er sei „besorgt“ darüber, dass viele Migranten aus nordafrikanischen Gebieten kämen, in denen die russische Söldnertruppe Wagner einen starken Einfluss habe. „Die Einwanderungsfrage kann nicht nur eine italienische Angelegenheit sein“, sagte Tajani am Ende seines Treffens mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu in Jerusalem.Auch der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto wittert hinter der starken Migrationswelle aus Nordafrika eine indirekte Attacke Russlands gegen Italien wegen seines Beschlusses, weitere Waffen in die Ukraine zu entsenden. Crosetto sagte, der Anstieg der Abwanderung von Migranten aus Afrika sei zumindest teilweise auf die Strategie zurückzuführen, die die Wagner-Gruppe in einer Reihe afrikanischer Länder verfolge.„Meines Erachtens kann man mittlerweile mit Sicherheit sagen, dass die exponentielle Zunahme des Migrationsphänomens von den afrikanischen Küsten zu einem nicht unerheblichen Teil auch Teil einer klaren Strategie der Kriegsführung ist, die die russische Wagner-Division umsetzt, indem sie ihr beträchtliches Gewicht in einigen afrikanischen Ländern nutzt“, sagte Crosetto.„So wie die EU, die NATO und der Westen begriffen haben, dass Cyberangriffe Teil des globalen Konflikts sind, den der Ukraine-Konflikt ausgelöst hat, sollten sie jetzt begreifen, dass auch die südeuropäische Front jeden Tag gefährlicher wird. Sie sollten auch erkennen, dass die unkontrollierte und kontinuierliche Einwanderung zu einem Mittel wird, um die am stärksten gefährdeten Länder, allen voran Italien, und ihre geostrategischen Entscheidungen klar und deutlich zu treffen“, so Crosetto.Die Regierung in Rom hat am Montag über eine Strategie zur besseren Koordinierung der Seeüberwachung bei der Aufspürung von Migrantenbooten in Gewässern außerhalb seiner Seegrenzen diskutiert. Das Thema wurde bei einem Treffen besprochen, an dem sich Regierungschefin Giorgia Meloni, Verteidigungsminister Crosetto und Geheimdienstchefs beteiligten. Die Geheimdienste hatten am Wochenende die Regierung davor gewarnt, dass fast 700.000 Migranten in Libyen zur Abfahrt in Richtung Italien bereit seien.Die Seeüberwachung soll mithilfe der Marine, die über die entsprechenden technischen Mittel verfügt, verstärkt werden, verlautete aus Regierungskreisen. Damit will die Regierung auf Kritik seitens der NGOs über angebliche Versäumnisse der italienischen Küstenwache bei der Migrantenrettung reagieren. Kritik kam auch aus dem Ausland. Bei einem Schiffbruch am Sonntag sollen erneut mindestens 30 Migranten ums Leben gekommen sein.20.017 Migranten sind in Italien seit Jahresbeginn angelandet, mehr als dreimal so viele wie im gleichen Zeitraum 2022 (6152). Der Anstieg konzentrierte sich besonders auf die drei Tage vom 9. bis 11. März, als 4566 Menschen ankamen. Die am stärksten vertretenen Nationalitäten sind Ivorer (2410), Guineer (2380) und Bengalen (1506). Hinzu gab es 1965 unbegleitete Minderjährige, geht aus Angaben des Innenministeriums in Rom hervor.