Italien reicht bei EU-Kommission Wiederaufbau-Plan ein

Dies teilte das Büro von Premier Mario Draghi am Samstag mit. Am 30. April endete die Frist für die Einreichung des Wiederaufbau-Plans. Italien soll dadurch 191,5 Milliarden Euro erhalten.Das Kabinett und das Parlament hatten die Pläne diese Woche bereits abgesegnet. Dank der im Recovery Plan enthaltenen Maßnahmen soll Italiens Bruttoinlandsprodukt 2026 um 3,6 Prozentpunkte höher ausfallen als ohne die Ressourcen des Wiederaufbauprogramms. Die Beschäftigung soll im Zeitraum 2024-2026 um 3,2 Prozentpunkte höher sein.Das Dokument der italienischen Regierung zum Einsatz der EU-Hilfsgelder umfasst 334 Seiten. 40 davon handeln von längst fälligen Reformen, der Rest von den geplanten Investitionen. Von den 221,5 Milliarden Euro, die der Plan vorsieht, kommen 191,5 von der EU in Form von Zuschüssen und Darlehen. Kein Land erhält mehr Ressourcen aus dem Wiederaufbaufonds. 30 Milliarden Euro nimmt Italien zusätzlich auf.Digitalisierung, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Kultur sollen mit 42,5 Milliarden Euro ausgestattet werden. Der sogenannten Grünen Revolution und dem ökologischen Wandel will die Regierung 57 Milliarden Euro zukommen lassen. Es gehe um das „Schicksal des Landes, seine Glaubwürdigkeit sowie um seinen Ruf als Mitgründer der EU und führender Akteur in der westlichen Welt“, sagte Draghi.

apa