Italien richtet Luftbrücke nach Afghanistan ein

Das erste Flugzeug mit 85 Menschen an Bord – darunter frühere afghanische Mitarbeiter und ihre Familien – werde am Mittwoch am Flughafen Rom-Fiumicino landen, teilte das Verteidigungsministerium mit.Die Luftbrücke soll aus insgesamt 7 Maschinen bestehen. 4 Flugzeuge des Typs C-130J pendeln nach Angaben des Ministeriums zwischen Kabul und Kuwait. Von dort aus fliegen 3 Flugzeuge vom Typ KC-767 weiter nach Italien.

dpa/stol