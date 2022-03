Italien rüstet sich für Aufnahme von 700.000 Flüchtlingen

181,6 Millionen Euro will die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi für die Flüchtlingsaufnahme bereitstellen, berichtete die Wirtschaftszeitung „Sole 24 Ore“ am Montag.Die 20 italienischen Regionen wurden beauftragt, Unterkünfte für die Flüchtlinge zu finden. 5000 zusätzliche Plätze sollen in Flüchtlingseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Mit Hoteliersverbänden werden Verträge abgeschlossen, um Plätze in Hotels aufzutreiben.Nach Angaben des italienischen Innenministeriums sind seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar mehr als 35.000 Ukrainer, überwiegend Frauen und Kinder, in Italien angekommen. Die meisten Flüchtlinge sind bisher bei Verwandten und Freunden untergekommen; zugleich haben sich im ganzen Land Initiativen gebildet, um die erwartete große Zahl von weiteren Flüchtlingen aufzunehmen.Der römische Bürgermeister Roberto Gualtieri richtete eine Hotline ein, bei der die Römer Unterkünfte für Flüchtlinge anbieten können. 154 Personen seien bereits in römischen Hotels untergebracht. „In wenigen Tagen haben wir bereits 6000 Anrufe und 200 E-Mails von Personen erhalten, die Hilfe leisten wollen“, erklärte Gualtieri. Eine Liste der Familien, die ukrainische Flüchtlinge aufnehmen wollen, werde erstellt.

apa