Italien ruft Bürger zur Einschränkung von Reisen auf

„Wir arbeiten Tag und Nacht, um einen Lockdown zu vermeiden, doch die Zahl der Ansteckungen hängt von den restriktiven Maßnahmen ab“, sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza.„Wir rufen die Bürger auf, so wenig wie möglich zu reisen, so wenig wie möglich außer Haus zu gehen. Wir müssen die Epidemiekurve umgehend nach unten drücken. Aufgrund von 21 Parametern werden wir neue Maßnahmen beschließen“, sagte Speranza im Gespräch mit dem TV-Kanal „La7“ am Dienstagabend. Laut dem Minister gebe es noch Spielraum, dem Land einen gesamtstaatlichen Lockdown wie im März und April zu ersparen.Speranza betonte, dass die Lage „sehr ernst“ sei. „Man muss deutlich sagen, wie die Dinge stehen. Jeder muss sich persönlich anstrengen, um die Epidemie einzugrenzen.“Er begrüßte Maßnahmen wie jene der Regionen Lombardei und Kampanien, die eine nächtliche Ausgangssperre von 23 bis 5 Uhr eingeführt haben. Die Lombardei und Piemont schließen am kommenden Wochenende die Einkaufszentren.Die Zahl der Corona-Infektionen in Italien ist wieder über die 10.000er-Schwelle gestiegen. Am Dienstag gab es 10.874 Fälle. Außerdem wurden 89 weitere Todesopfer registriert, am Vortag waren es 73 gewesen. STOL hatte berichtet.

apa/stol