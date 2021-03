Italien schließt Schulen in roten Zonen, Südtirol lässt offen

Am Samstag tritt ein neues Dekret von Ministerpräsident Mario Draghi in Kraft. Dieses besagt, dass in den roten Zonen Schüler aller Schulstufen in den Fernunterricht wechseln müssen.In orangen Zonen, wie Südtirol, aber auch in gelben sollen darüber die Präsidenten bzw. Landeshauptleute entscheiden. Ist in einem Gebiet die südafrikanische oder brasilianische Mutante nachgewiesen, sind die Landeshauptleute verpflichtet, die Schulen zu schließen. Liegt die Wocheninzidenz über 250 oder verschlechtert sich die Lage plötzlich sehr, können sie sie dies tun.In ganz Südtirol würde der Wocheninzidenz-Wert die Schließung ermöglichen. Landeshauptmann Arno Kompatscher hat aber entschieden, die aktuell gültige Regelung bis auf weiteres beizubehalten – weil die Infektionszahlen derzeit Lockdown-bedingt sinken.Würden hingegen in weiteren Teilen des Landes Proben der südafrikanischen Variante nachgewiesen, müsste es auch zu weitergehenden Schulschließungen kommen.

stol