Italien senkt Raumtemperatur und verkürzt Heizperiode um 2 Wochen

Die Einschaltdauer der Anlagen wird um eine Stunde pro Tag reduziert und die Betriebszeit der Heizungen in der Wintersaison 2022-2023 um 15 Tage verkürzt, wobei der Starttermin um 8 Tage verschoben und der Endtermin um 7 Tage vorgezogen wird, erklärte das Ministerium für den ökologischen Übergang.Bei „besonders strengen klimatischen Verhältnissen“ können die Gemeindeverwaltungen mit einer eigenen Verordnung die Zündung von gasbefeuerten Wärmekraftwerken auch außerhalb der im Dekret angegebenen Zeiträume genehmigen, sofern es sich um eine verkürzte tägliche Dauer handelt. Die neuen Regeln für Heizungen gelten nicht für Krankenhäuser, Seniorenheime, Kindergärten, Schwimmbäder, Saunen, sowie für Gebäude, die für industrielle, handwerkliche und ähnliche Tätigkeiten genutzt werden, hieß es.In öffentlichen Gebäuden oder Wohnblöcken können stichprobenartige Kontrollen durchgeführt werden. Die Regierung will jedoch mit einer eindringlichen Kommunikationskampagne auf die Verantwortung der Bürger setzen. Bei den explodierenden Energiepreisen lohne es sich für jede Familie, weniger Strom und Gas zu verbrauchen, verlautete in Rom. Mit seinem Energieplan hofft das Kabinett des scheidenden Premierministers Mario Draghi, 8,2 Milliarden Kubikmeter Gas zu sparen. Erwartet wird, dass die Gemeinden im Zuge von Maßnahmen zur Reduzierung des Energiekonsums die öffentliche Beleuchtung einschränken.