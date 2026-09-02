Als Grund für die Festsetzung nannten die Behörden nach Angaben von SOS Humanity eine mutmaßlich nicht unverzüglich erfolgte Meldung des Rettungseinsatzes an die zuständige Seenotrettungsleitstelle. <BR \/><BR \/>Die Organisation kritisierte das Vorgehen als politisch motiviert. Die Festsetzung ziele darauf ab, die Such- und Rettungsarbeit zu behindern, sagte Ikram Jarmouni von der Besatzung der „Humanity 2“. Während des Einsatzes seien neben den 71 Geretteten auch drei Leichen im Wasser gesichtet worden.<BR \/><BR \/>Italien hatte vergangene Woche bereits die „Sea Watch 5“ festgesetzt<BR \/>Jarmouni verwies zudem auf weitere Leichen, die nach Angaben anderer Hilfsorganisationen in diesem Jahr in dem Seegebiet entdeckt worden seien. Die Todesfälle seien eine direkte Folge der europäischen Politik, Menschen die Überfahrt nach Europa zu erschweren, anstatt sichere und legale Wege zu schaffen, meinte er.<BR \/><BR \/>Die italienischen Behörden hatten vergangene Woche bereits das deutsche Rettungsschiff „Sea-Watch 5“ für 45 Tage festgesetzt und eine Geldstrafe von 7.500 Euro verhängt. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums verstieß das Schiff gegen Vorgaben für Rettungseinsätze im Mittelmeer. Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi warf der deutschen Organisation vor, erneut gesetzliche Pflichten bei Einsätzen auf See missachtet zu haben.<BR \/><BR \/>Die „Sea-Watch 5“ hatte sechs Menschen in internationalen Gewässern im libyschen Such- und Rettungsgebiet (SAR) aufgenommen, darunter drei unbegleitete Minderjährige. Die Geretteten stammten aus dem Nahen Osten. Nach vier Tagen Fahrt erreichte das Schiff am 13. August den Hafen von Neapel.