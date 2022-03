Damit setzt Italien eine EU-Richtlinie vom 4. März dieses Jahres um. Die Regelungen gelten demnach für den Zeitraum ab dem 24. Februar – dem Beginn des russischen Angriffs – für Geflüchtete aus der Ukraine.Die Menschen erhalten für maximal ein Jahr befristet eine Aufenthaltsgenehmigung in dem Mittelmeerland mit knapp 60 Millionen Einwohnern. Sie haben Zugang zum Gesundheitsdienst und Arbeitsmarkt sowie zu Schulen und Universitäten. Außerdem sollen sie ihre noch in der Ukraine lebenden Familienmitglieder nachholen können.Das Innenministerium registrierte nach Angaben vom Dienstag bisher etwas mehr als 75.100 ukrainische Flüchtlinge, die in Italien ankamen.