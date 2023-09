Italien stellt 45 Millionen Euro für Lampedusa bereit

45 Millionen Euro werden für Maßnahmen zur Schaffung von Infrastrukturen „von strategischem Interesse“ für die Mittelmeerinsel bereit gestellt. Die Mittel werden für den Bau und die außerordentliche Instandhaltung von Klär- und Abwasserentsorgungsanlagen, für die Errichtung neuer öffentlicher Gebäude und für die Modernisierung und energetische Sanierung bestehender Immobilien verwendet.„Dies ist die größte Hilfe, die Lampedusa jemals erhalten hat. Es ist ein starkes Signal der Regierung für unsere Insel, die unter den indirekten Folgen eines Phänomens von epochalem Ausmaß leidet. Ich danke der Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der gesamten Regierung für die Unterstützung“, sagte der Bürgermeister der Insel, Filippo Mannino laut Medienangaben. Auf der 20 Quadratkilometer großen Insel zwischen Sizilien und Tunesien leben circa 6300 Bürger.Seit Anfang des Jahres ist die Zahl der Migranten, die auf dem Seeweg an der italienischen Südküste ankommen, erheblich gestiegen, was das Aufnahmesystem unter Druck setzt. Nach den zuletzt am Montag aktualisierten Zahlen des Innenministeriums in Rom sind im Jahr 2023 bisher 114.844 Menschen auf dem Seeweg angekommen, darunter 10.272 Minderjährige. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 61.483 und im Jahr 2021 39.733. Die meisten Migranten stammen aus Guinea, Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste), Tunesien und Ägypten.