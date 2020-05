Italien streitet über Legalisierung ausländischer Erntehelfer

Landwirtschaftsministerin Teresa Bellanova drohte mit ihrem Rücktritt, sollte die Maßnahme von der Regierung nicht unterstützt werden. Gegen die Legalisierung sprach sich die stärkste italienische Einzelpartei Fünf Sterne. Der Minister für Süditalien meinte dagegen, es sei an der Zeit, vielen afrikanischen Migranten, die derzeit illegal auf den italienischen Feldern arbeiteten, die Möglichkeit zur Legalisierung ihres Aufenthalts zu geben.Schätzungen zufolge könnte die Maßnahme circa 600.000 Menschen betreffen. Die oppositionelle Lega drohte mit Barrikaden, sollte die Regierung ihr Vorhaben realisieren.Viele ausländische Saisonarbeiter sind wegen der Coronaviruskrise in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt. In Italien fehlen die osteuropäischen Saisonarbeiter, die normalerweise fünf Monate im Land arbeiten. Das Problem betreffe nicht nur Italien, sondern die Landwirtschaftsproduktion in ganz Europa, in der circa 700.000 Arbeitskräfte fehlen würden, beklagte der italienische Landwirtschaftsverband Coldiretti.Es bestehe Gefahr, dass Landwirtschaftsprodukte teurer werden, wie bereits festgestellt worden sei. Viele EU-Länder haben seit Beginn der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Europa Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen eingeführt.

apa/stol